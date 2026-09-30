Сегодня, 30 сентября, прошли очередные матчи регулярного чемпионата OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. Всего было сыграно две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 30 сентября 2026 года:

«Чайка» — «Стальные Лисы» — 6:1;

МХК «Динамо» М — «Красная Машина Юниор» — 0:2.

Таблицу «Золотого» дивизиона Западной конференции возглавляет «Динамо-Шинник» с 14 очками после восьми игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Чайка», набравшая 12 очков после восьми матчей.

Регулярный чемпионат продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество матчей в регулярке: каждая проведёт по 54 игры: 27 на своём льду и 27 — на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют матчи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.