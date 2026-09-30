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«Вегас» продлил контракт с форвардом Карлссоном на общую сумму $ 13,5 млн

«Вегас» продлил контракт с форвардом Карлссоном на общую сумму $ 13,5 млн
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Пресс-служба «Вегас Голден Найтс» объявила о подписании нового контракта с нападающим Вильямом Карлссоном. Срок соглашения рассчитан на два года – до конца сезона-2028/2029. Кэпхит соглашения составил $ 6,75 млн. Действующий контракт игрока с кэпхитом $ 5,9 млн рассчитан до конца сезона-2026/2027.

В сезоне-2025/2026 Карлссон из-за травмы провёл в регулярном чемпионате всего 14 встреч, набрав 7 (4+3) очков. В 15 играх плей-офф у него было 9 (3+6) очков. В текущем сезоне он сыграл один матч.

В 2023 году он помог команде завоевать Кубок Стэнли, приняв участие во всех 22 играх того розыгрыша и набрав 17 (11+6) очков.

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