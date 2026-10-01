«Важно внимательно следить за ним». Тренер «Вашингтона» — об ожиданиях от Овечкина в НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал, чего ждёт от российского форварда Александра Овечкина в новом сезоне НХЛ.

«На этот вопрос сложно ответить, потому что я ожидаю, что Овечкин будет Овечкиным, но при этом понимаю, на каком этапе карьеры он находится. Моя задача — помочь ему, будь то распределение игрового времени, количество минут на льду, использование в большинстве и всё остальное. Особенно в начале сезона, учитывая, что он не сыграл ни одного предсезонного матча, мне важно внимательно следить за ним и постараться создать условия, в которых он сможет добиться успеха.

Но я ожидаю, что он довольно быстро наберёт ход и выйдет на уровень игровой формы, соответствующий матчам. Мы будем следить за его состоянием. Он будет летать по льду, играть с огромной энергией и заряженностью и вести команду за собой», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

Минувшим летом россиянин подписал однолетнее соглашение со «столичными». 41-летний Овечкин возглавляет список лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ — на его счету 929 заброшенных шайб. С учётом плей-офф на его счету 1006 голов. Единственный на данный момент Кубок Стэнли Александр завоевал с клубом в 2018 году.