Александр Овечкин попал в топ-3 лучших первых номеров драфта НХЛ в истории по версии лиги

Эксперты официального сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) составили рейтинг лучших хоккеистов, выбранных под первым номером драфта. Третье место в списке занял российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, выбранный клубом в 2004 году.

Первое место в рейтинге досталось канадскому нападающему «Питтсбург Пингвинз» Марио Лемье (1984 год), второе — его соотечественнику Сидни Кросби (2005 год).

Полный рейтинг первых номеров драфта от НХЛ:

Марио Лемье («Питтсбург Пингвинз», 1984). Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз», 2005). Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз», 2004). Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз», 2015 год). Дени Потвен («Нью-Йорк Айлендерс», 1973). Патрик Кейн («Чикаго Блэкхокс», 2007). Ги Лафлер («Монреаль Канадиенс», 1971). Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш», 2013). Майк Модано («Миннесота Норт Старз», 1988). Маклин Селебрини («Сан-Хосе Шаркс», 2024).

Помимо Овечкина, первыми номерами драфта в истории лиги становились российские нападающие Илья Ковальчук (2001) и Наиль Якупов (2012).