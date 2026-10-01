Александр Овечкин попал в топ-3 лучших первых номеров драфта НХЛ в истории по версии лиги
Эксперты официального сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) составили рейтинг лучших хоккеистов, выбранных под первым номером драфта. Третье место в списке занял российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, выбранный клубом в 2004 году.
Первое место в рейтинге досталось канадскому нападающему «Питтсбург Пингвинз» Марио Лемье (1984 год), второе — его соотечественнику Сидни Кросби (2005 год).
Полный рейтинг первых номеров драфта от НХЛ:
- Марио Лемье («Питтсбург Пингвинз», 1984).
- Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз», 2005).
- Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз», 2004).
- Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз», 2015 год).
- Дени Потвен («Нью-Йорк Айлендерс», 1973).
- Патрик Кейн («Чикаго Блэкхокс», 2007).
- Ги Лафлер («Монреаль Канадиенс», 1971).
- Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш», 2013).
- Майк Модано («Миннесота Норт Старз», 1988).
- Маклин Селебрини («Сан-Хосе Шаркс», 2024).
Помимо Овечкина, первыми номерами драфта в истории лиги становились российские нападающие Илья Ковальчук (2001) и Наиль Якупов (2012).
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