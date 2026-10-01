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Александр Овечкин попал в топ-3 лучших первых номеров драфта НХЛ в истории по версии лиги

Александр Овечкин попал в топ-3 лучших первых номеров драфта НХЛ в истории по версии лиги
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Эксперты официального сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) составили рейтинг лучших хоккеистов, выбранных под первым номером драфта. Третье место в списке занял российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, выбранный клубом в 2004 году.

Первое место в рейтинге досталось канадскому нападающему «Питтсбург Пингвинз» Марио Лемье (1984 год), второе — его соотечественнику Сидни Кросби (2005 год).

Полный рейтинг первых номеров драфта от НХЛ:

  1. Марио Лемье («Питтсбург Пингвинз», 1984).
  2. Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз», 2005).
  3. Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз», 2004).
  4. Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз», 2015 год).
  5. Дени Потвен («Нью-Йорк Айлендерс», 1973).
  6. Патрик Кейн («Чикаго Блэкхокс», 2007).
  7. Ги Лафлер («Монреаль Канадиенс», 1971).
  8. Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш», 2013).
  9. Майк Модано («Миннесота Норт Старз», 1988).
  10. Маклин Селебрини («Сан-Хосе Шаркс», 2024).

Помимо Овечкина, первыми номерами драфта в истории лиги становились российские нападающие Илья Ковальчук (2001) и Наиль Якупов (2012).

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