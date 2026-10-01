Радулов бурно праздновал гол, Кузнецов беседовал с арбитром. Фото победы «Локомотива»

30 сентября в Ярославле на стадионе «Арена-2000» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Локомотив» принимал новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Лучшие фото с матча «Локомотив» — «Сибирь» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Катерины Чистовой.

Счёт был открыт только во втором периоде: на 24-й минуте отличился нападающий «Сибири» Александр Яремчук. Сразу после перерыва Рушан Рафиков забросил ответную шайбу, а на 45-й минуте Александр Радулов вывел хозяев вперёд. В концовке гости заменили вратаря на шестого полевого игрока и за секунду до финальной сирены получили гол в пустые ворота. Его автором стал Артём Кузин.