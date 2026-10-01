В ночь с 30 сентября на 1 октября прошли очередные матчи регулярного сезона-2026/2027 Национальной хоккейной лиги. В игровой день было сыграно три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 1 октября 2026 года:

«Торонто Мэйпл Лифс» – «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:1;

«Филадельфия Флайерз» – «Питтсбург Пингвинз» — 0:7;

«Колорадо Эвеланш» – «Лос-Анджелес Кингз» — 8:4.

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начался 29 сентября 2026 года и завершится 10 апреля 2027 года. Плей-офф Кубка Стэнли начнётся в апреле и завершится финальной серией в июне.