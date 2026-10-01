Сегодня, 1 октября, пройдут девять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
Расписание матчей ВХЛ на 1 октября 2026 года (время московское):
16:00. «Омские Крылья» – «Югра»;
16:30. «Зауралье» – «Рубин»;
17:00. «Торос» – «Рязань-ВДВ»;
17:30. «Кристалл» – ХК «Норильск»;
17:30. «Ижсталь» – АКМ;
18:30. «Олимпия» – ХК «Калуга»;
18:30. ХК «Тамбов» – «Металлург»;
19:00. «Дизель» – «Сокол»;
19:00. «Буран» – «Динамо-Алтай».
На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Нефтяник», набравший 16 очков в 10 матчах.
В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.