Расписание матчей ВХЛ на 1 октября 2026 года

Сегодня, 1 октября, пройдут девять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 1 октября 2026 года (время московское):

16:00. «Омские Крылья» – «Югра»;

16:30. «Зауралье» – «Рубин»;

17:00. «Торос» – «Рязань-ВДВ»;

17:30. «Кристалл» – ХК «Норильск»;

17:30. «Ижсталь» – АКМ;

18:30. «Олимпия» – ХК «Калуга»;

18:30. ХК «Тамбов» – «Металлург»;

19:00. «Дизель» – «Сокол»;

19:00. «Буран» – «Динамо-Алтай».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Нефтяник», набравший 16 очков в 10 матчах.

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.