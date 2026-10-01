Расписание матчей МХЛ на 1 октября 2026 года

Сегодня, 1 октября, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. Всего запланировано две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 1 октября 2026 года (время московское):

16:30. «Авто» – «Омские Ястребы»;

17:00. «Снежные Барсы» – «Молот».

18:30. «Красная Армия» – «Динамо-Шинник»;

18:30. «Ирбис» – «Толпар».

19:00. «Крылья Советов» – «Алмаз»;

19:00. «СКА-1946» – «Академия СКА».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Динамо-Шинник» с 14 очками после восьми игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Чайка», набравшая 12 очков после восьми матчей.

Регулярный чемпионат продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество матчей в регулярке: каждая проведёт по 54 игры: 27 на своём льду и 27 на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют матчи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.