«Коламбус» не выбрал капитана на новый сезон-2026/2027 НХЛ

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Рик Боунесс заявил, что у команды не будет капитана в этом сезоне НХЛ. Предыдущий капитан «Блю Джекетс» Бун Дженнер летом вышел на рынок свободных агентов и подписал контракт с «Вашингтон Кэпиталз».

Защитник Зак Веренски будет постоянным альтернативным капитаном. Форварды Чарли Койл и Мэтью Оливье будут носить нашивку в домашних играх, а Шон Монахан и Коул Силлинджер – в гостевых.

Боунесс отметил, что 21-летний нападающий Адам Фантилли также может получить статус альтернативного капитана по ходу регулярного чемпионата. Ранее «Коламбус» покинул российский нападающий Кирилл Марченко в результате обмена с «Торонто Мэйпл Лифс».