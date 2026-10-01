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«Коламбус» не выбрал капитана на новый сезон-2026/2027 НХЛ

«Коламбус» не выбрал капитана на новый сезон-2026/2027 НХЛ
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Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Рик Боунесс заявил, что у команды не будет капитана в этом сезоне НХЛ. Предыдущий капитан «Блю Джекетс» Бун Дженнер летом вышел на рынок свободных агентов и подписал контракт с «Вашингтон Кэпиталз».

Защитник Зак Веренски будет постоянным альтернативным капитаном. Форварды Чарли Койл и Мэтью Оливье будут носить нашивку в домашних играх, а Шон Монахан и Коул Силлинджер – в гостевых.

Боунесс отметил, что 21-летний нападающий Адам Фантилли также может получить статус альтернативного капитана по ходу регулярного чемпионата. Ранее «Коламбус» покинул российский нападающий Кирилл Марченко в результате обмена с «Торонто Мэйпл Лифс».

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