Нападающий Никита Гусев договорился о подписании контракта с ХК «Сочи»

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего Никиты Гусева, заявил, что хоккеист договорился о подписании контракта с «Сочи».

«Мы договорились о подписании однолетнего контракта с хоккейным клубом «Сочи». Желаю Никите удачного выступления и результативной игры», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Предыдущие три сезона Гусев провёл в московском «Динамо». В минувшем регулярном чемпионате Никита провёл 66 матчей, в которых отметился 17 заброшенными шайбами и 38 результативными передачами при показателе полезности «+7». В этом плей-офф на его счету четыре игры и 2 (1+1) очка.