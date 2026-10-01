Никита Гусев станет самым высокооплачиваемым хоккеистом в истории «Сочи»

Нападающий Никита Гусев подпишет контракт с хоккейным клубом «Сочи», по котормоу его заработная плата будет составлять 70 млн рублей + 10 млн рублей в качестве бонусов. Таким образом, форвард станет самым высокооплачиваемым хоккеистом в истории клуба.

Предыдущие три сезона Гусев играл в московском «Динамо». В минувшем регулярном чемпионате Никита провёл 66 матчей, в которых отметился 17 заброшенными шайбами и 38 результативными передачами при показателе полезности «+7». В этом плей-офф на его счету четыре игры и 2 (1+1) очка.

Гусев всего за карьеру в Континентальной хоккейной лиге провёл 787 матчей и набрал 748 очков — забросил 270 шайб и отдал 478 результативных передач.