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Фетисов объяснил возможное сокращение игрового времени Овечкина в новом сезоне НХЛ

Фетисов объяснил возможное сокращение игрового времени Овечкина в новом сезоне НХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о возможном сокращении игрового времени 41-летнего нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в новом сезоне НХЛ.

«Меньшее количество игрового времени – это не минус для Саши и не плюс. Это отражение того, что сейчас происходит в реальности. Я думаю, что его таким образом готовят на ключевые отрезки матчей и на конец сезона. У всех хоккеистов есть такие ограничения по игровому времени, связанные с возрастом. Но если у него в начале сезона пойдёт игра, то Саша будет проводить на льду больше времени», — цитирует Фетисова ТАСС.

Овечкин является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. На счету нападающего 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Россиянин готовится к своему 22-му сезону в НХЛ.

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