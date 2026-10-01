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Континентальная хоккейная лига определила лучших хоккеистов сентября

Континентальная хоккейная лига определила лучших хоккеистов сентября
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Континентальная хоккейная лига определила лучших хоккеистов сентября.

Лучшим вратарём признан Семён Вязовой («Салават Юлаев»), одержавший шесть побед в восьми матчах недели с коэффициентом надёжности 1,52 и 95% отражённых бросков.

Лучшим защитником стал Джейк Масси («Барыс»), набравший 8 (3+5) очков в 10 матчах при показателе полезности «+7». На его счету также семь силовых приёмов, 22 заблокированных броска, три отбора и три перехвата.

Лучшим нападающим назван Андрей Белозёров («Нефтехимик»), набравший 13 (4+9) очков в 11 матчах с показателем полезности «+4». Также на его счету 12 силовых приёмов, пять блоков, шесть отборов и четыре перехвата.

Лучшим новичком признан Егор Соловьёв («Шанхай») с 7 (2+5) очками в восьми матчах. В его активе шесть силовых приёмов, один заблокированный бросок, один отбор и один перехват.

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