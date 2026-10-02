«Ещё ни разу не разочаровывал». Босс НХЛ рассказал, чего ожидает от Овечкина в этом сезоне

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли поделился ожиданиями от выступления капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в новом сезоне.

— Чего вы ожидаете от Овечкина, для которого этот сезон, возможно, станет последним в НХЛ? Верите ли вы, что в 41 год он будет так же хорош, как и всегда?

— Ови нас ещё ни разу не разочаровывал, так что да — я ожидаю, что он проведёт ещё один отличный сезон, — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Минувшим летом россиянин подписал однолетнее соглашение со «столичными». 41-летний Овечкин возглавляет список лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ — на его счету 929 заброшенных шайб. С учётом плей-офф на его счету 1006 голов. Единственный на данный момент Кубок Стэнли Александр завоевал с клубом в 2018 году.