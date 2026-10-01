Расписание матчей НХЛ в ночь с 1 на 2 октября 2026 года

В ночь с 1 на 2 октября пройдут очередные матчи регулярного сезона-2026/2027 Национальной хоккейной лиги. В игровой день будет сыграно восемь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей НХЛ на 2 октября 2026 года (время московское):

2:00. «Нью-Джерси Дэвилз» – «Филадельфия Флайерз»;

2:00. «Коламбус Блю Джекетс» – «Баффало Сэйбрз»;

2:00. «Нью-Йорк Рейнджерс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг».

3:00. «Нэшвилл Предаторз» – «Миннесота Уайлд»;

4:00. «Калгари Флэймз» – «Сиэтл Кракен»;

4:30. «Юта Маммот» – «Чикаго Блэкхоукс»;

5:00. «Сан-Хосе Шаркс» – «Флорида Пантерз»;

5:00. «Ванкувер Кэнакс» – «Эдмонтон Ойлерз».

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начался 29 сентября 2026 года и завершится 10 апреля 2027 года. Плей-офф НХЛ начнётся в апреле и завершится финальной серией в июне.