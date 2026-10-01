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23-летний бывший форвард «Сочи» подписал контракт с японским клубом

23-летний бывший форвард «Сочи» подписал контракт с японским клубом
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23-летний российский нападающий Александр Тимченко продолжит карьеру в Японии и будет выступать за Shiga Blue Rise, сообщает пресс-служба команды. Контракт рассчитан до конца сезона-2026/2027.

В прошлом сезоне форвард провёл два матча за ХК «Сочи», результативными баллами не отметился. В ВХЛ на его счету пять встреч за «Южный Урал» без набранных очков.

В Молодёжной хоккейной лиге Тимченко провёл 91 матч, в которых набрал 21 (7+14) очко. Его статистка в ВХЛ — 66 игр и 13 (5+8) очков.

Ранее хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего Никиты Гусева, заявил, что хоккеист договорился о подписании контракта с «Сочи».

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