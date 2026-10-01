Нападающий «Трактора» Сошников пропустит три недели из-за травмы

Нападающий «Трактора» Никита Сошников выбыл на три недели из-за травмы, полученной в игре со «Спартаком» (4:2).

«Никита Сошников сейчас в Москве, прошёл обследование. Диагностирована травма верхней части тела. Предварительно пропустит три недели», — цитирует пресс-службу «Трактора» «РБ Спорт».

В конце второго периода нападающий «Трактора» Никита Сошников в борьбе с соперником ударился головой в борт. Хоккеист гостей покинул площадку на носилках. Арбитры не стали накладывать штраф на Орлова. Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов заявил, что это был чистый силовой приём. 32-летний Сошников в текущем сезоне сыграл восемь матчей, где набрал 2 (0+2) очка.