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«Лада» подписала полноценный контракт с Остапом Сафиным

«Лада» подписала полноценный контракт с Остапом Сафиным
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«Лада» объявила о решении подписать полноценный договор с Остапом Сафиным. Контракт рассчитан до конца сезона и носит двусторонний характер.

В сезоне-2026/2027 нападающий провел три матча, в которых результативными действиями не отметился.

27-летний Сафин прошлый сезон провёл в «Шанхайских Драконах» и «Адмирале». В шести матчах форвард очков не набрал. Всего в Континентальной хоккейной лиги Сафин провёл 135 встреч, где забросил 22 шайбы и отдал 34 результативные передачи.

«Лада» в сезоне-2026/2027 с пятью очками после 11 матчей занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующей игре тольяттинский клуб встретится с «Авангардом» в гостях 2 октября.

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