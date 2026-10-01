Журналист Барри Сврлуга в статье на сайте The Athletic рассказал, как, по его мнению, поддержка президента Российской Федерации Владимира Путина со стороны Александра Овечкина отразится на репутации капитана «Вашингтон Кэпиталз».

«В действительности в отношении Овечкина и «Кэпиталз» в повседневной жизни будет — и должна быть — золотая середина. Никакая статья не будет начинаться со слов: «Алекс Овечкин, открыто поддерживающий режим в России, забил два гола в четверг вечером, обеспечив «Вашингтону» третью победу подряд». Это непрактично и непривлекательно.

Но если рассматривать карьеру Овечкина в целом — а именно это и делают, когда конец близок, — размышляют обо всём в совокупности, — трудно избежать того, что его открытая поддержка Путина, которую он называет полностью своим выбором, влияет на все его достижения на льду. Возможно, не для всех, ни для его сторонников, ни для кого-либо ещё. Но для немалой части болельщиков «Кэпиталз» и хоккейных фанатов в целом.

Предстоящий сезон для «Кэпиталз» может быть интересным. Он начинается с более высоких командных ожиданий, чем любой другой с тех пор, как Овечкин поднял Кубок Стэнли в 2018 году. Но он также сопровождается неприятной второстепенной сюжетной линией, которая не исчезнет после окончания сезона следующим летом. Постоянная и публичная поддержка Алексом Овечкиным Владимира Путина запятнает его репутацию», — сказано в статье.