КХЛ представила топ-5 клубов по посещаемости в сентябре

Континентальная хоккейная лига представила статистические данные по посещаемости матчей в сентябре 2026 года.

Средняя посещаемость встреч КХЛ в сентябре составила 7948 зрителей.

Топ-5 клубов по средней посещаемости:

15 086 — «Динамо» Минск;

12 350 — «Торпедо»;

12 011 — «Авангард»;

11 445 — «Сибирь»;

11 180 — СКА.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Локомотив» с 16 очками после 10 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набрав 17 очков в 10 матчах. Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года.

Ранее Континентальная хоккейная лига определила лучших хоккеистов сентября.