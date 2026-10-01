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«Играли, как и хотели — жёстко». Защитник «Шанхая» — о победе в матче с «Металлургом»

«Играли, как и хотели — жёстко». Защитник «Шанхая» — о победе в матче с «Металлургом»
Комментарии

Защитник «Шанхайских Драконов» Ник Чичек высказался о победном матче с «Металлургом» (4:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2026, среда. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
4 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Чен (Соловьёв, Менелл) – 33:36 (5x3)     2:0 Саттер – 34:40 (5x4)     2:1 Коротков (Нечаев) – 39:30 (4x5)     3:1 Мингачёв – 51:47 (5x5)     4:1 Сюсиз (Мюррей, Эддисон) – 59:53 (en)    

– Что помогает команде не проигрывать дома в этом сезоне?
– Всегда здорово играть на своём льду, мы здесь чувствуем себя комфортно. Публика тут замечательная, да и сама арена просто невероятная. Хорошая команда должна быть хорошей командой и дома. Сейчас мы прививаем эту культуру, и это здорово.

– «Металлург» – лидер Востока и одна из самых ярких команд лиги, но вы позволили ей забросить всего одну шайбу…
– У нас был хо