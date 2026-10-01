«Играли, как и хотели — жёстко». Защитник «Шанхая» — о победе в матче с «Металлургом»

Защитник «Шанхайских Драконов» Ник Чичек высказался о победном матче с «Металлургом» (4:1).

– Что помогает команде не проигрывать дома в этом сезоне?

– Всегда здорово играть на своём льду, мы здесь чувствуем себя комфортно. Публика тут замечательная, да и сама арена просто невероятная. Хорошая команда должна быть хорошей командой и дома. Сейчас мы прививаем эту культуру, и это здорово.

– «Металлург» – лидер Востока и одна из самых ярких команд лиги, но вы позволили ей забросить всего одну шайбу…

– У нас был хо