«Какая-то афера». Раил Якупов — о переходе Никиты Гусева в «Сочи»

Экс-генеральный директор «Нефтехимика» Раил Якупов оценил переход нападающего Никиты Гусева в «Сочи».

– Насколько вас удивило, что Никита Гусев уже фактически стал игроком «Сочи»?

– Очень сильно удивило. Это просто какая-то афера. Я думаю, он просто будет набирать форму там и ждать предложений из топ-клубов.

– Чем Гусев может помочь «Сочи» в моменте тогда?

– Я не знаю, чем он занимался всё лето. И уже месяц чемпионата прошёл, в ближайшие две недели он им точно ничем не поможет, в лучшем случае будет набирать форму.

– Если Гусев останется до конца сезона, сможет ли «Сочи» наконец-то попасть в плей-офф?

– Удачный вариант для Гусева – в середине марта закончить чемпионат и опять уйти в отпуск. Вот только это. Мы прекрасно с вами понимаем, ни в какой плей-офф «Сочи» не попадёт. И при хорошей форме, там, в ноябре или в декабре, если он будет набирать какие-то очки, помогать, его какой-то клуб заберёт. Мы не знаем, в чём здесь причины: или запросы Никиты, или его агентов. Понимаете, надо знать причины.

В моменте в ближайшие две недели он ничем не поможет, потому что одно дело – тренироваться с командой, проходить предсезонные сборы, а другое – приехать в команду, тем более туда, где от него ждут, и стать сейчас спасителем. А с кем он будет играть, кто ему будет помогать? Кто будет замыкать его передачи? Что-то они сами этого не делают. Но, как бы то ни было, Гусев остаётся мастером с большой буквы, — цитирует Якупова «Сила спорта».