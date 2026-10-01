«Баффало» заключил новый контракт с защитником Луисом Кревьером

«Баффало Сэйбрз» заключил новое соглашение с 25-летним защитником Луисом Кревьером. Срок действия четырёхлетнего контракта рассчитан до конца сезона-2030/2031, кэпхит составил $ 4 млн.

«Баффало» выменял Кревьера в июне 2026 года из «Чикаго Блэкхоукс». В прошлом сезоне защитник набрал 25 (7+18) очков в 78 матчах.

«Не чувствую, что достиг своего пика в хоккее. Прошлый год был моим первым полноценным сезоном в НХЛ, так что я продолжаю совершенствоваться», — сказал Кревьер.

Ранее защитник «Баффало Сэйбрз» Расмус Далин прокомментировал слова российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова о том, что хоккей стал быстрее, но глупее.