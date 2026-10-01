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Дисквалифицированный за допинг Владислав Каменев подписал контракт с клубом ECHL

Дисквалифицированный за допинг Владислав Каменев подписал контракт с клубом ECHL
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Хоккеист Владислав Каменев, ранее получивший дисквалификацию за допинг, подписал контракт с клубом хоккейной лиги Восточного побережья (ECHL) Bloomington Bison, сообщает пресс-служба команды. Соглашение рассчитано на сезон-2026/2027.

Срок дисквалификации Каменева истечёт 15 марта 2027 года.

О положительной допинг-пробе хоккеиста стало известно 15 марта 2025 года. Каменев выступал за ЦСКА с 2021 года и полностью пропустил сезон-2025/2026. Ранее дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства сократил дисквалификацию игрока с четырёх до двух лет.

Владислав — трёхкратный обладатель Кубка Гагарина, в КХЛ выступал за магнитогорский «Металлург», СКА и ЦСКА, провёл несколько лет в НХЛ, играя за «Нэшвилл Предаторз» и «Колорадо Эвеланш».

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