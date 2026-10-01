«Для меня это стало сюрпризом». Тодд — о решении «Ак Барса» не продлевать контракт

Форвард «Металлурга» Нэйтан Тодд заявил, что был удивлён отсутствием предложения продлить контракт со стороны «Ак Барса».

— Вы были готовы к тому, что летом придётся менять команду или рассчитывали на продление контракта с «Ак Барсом»?

— Честно говоря, для меня это стало сюрпризом. После прошлого сезона я думал, что руководство «Ак Барса» примет решение оставить меня в команде. Так или иначе, сейчас это не имеет никакого значения. Я играю в «Металлурге», чему очень рад. Это сильная команда, которая на протяжении многих лет претендует на Кубок Гагарина. Надеюсь, что в этом году мы сможем завоевать главный трофей, — заявил Тодд.