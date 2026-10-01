«Шанхайские Драконы» арендовали форварда Вадима Дудорова у «Локомотива»

«Шанхайские Драконы» взяли в аренду у «Локомотива» нападающего Вадима Дудорова. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

20-летний форвард дебютировал в КХЛ в прошлом сезоне и сыграл 11 встреч, отдав одну голевую передачу. В нынешнем чемпионате Дудоров провёл за ярославцев один матч. За 12 игр на его счету одна результативная передача.

В текущем сезоне в МХЛ нападающий провёл четыре встречи, где набрал 2 (0+2) очка.

Следующий матч «Шанхайские Драконы» проведут с «Северсталью» 3 октября в Череповце.

Ранее защитник «Шанхайских Драконов» Ник Чичек высказался о череде удалений у «Металлурга». В середине второго периода гости получили четыре малых штрафа менее чем за три минуты.