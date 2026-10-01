«Вашингтон» представил помощников капитана с разделением на домашние и выездные игры

«Вашингтон Кэпиталз» представил помощников капитана с разделением на домашние и выездные игры, сообщает журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в социальной сети Х.

Постоянным помощником капитана Александра Овечкина стал Том Уилсон. Дилан Строум будет ещё одним помощником только в домашних играх, а Мэтт Рой — в выездных.

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» на официальном сайте объявил состав из 23 игроков на стартовый матч нового сезона НХЛ с «Каролиной Харрикейнз». Встреча состоится 3 октября, начало – в 2:00 мск.