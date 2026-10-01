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«Вашингтон» представил помощников капитана с разделением на домашние и выездные игры

«Вашингтон» представил помощников капитана с разделением на домашние и выездные игры
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«Вашингтон Кэпиталз» представил помощников капитана с разделением на домашние и выездные игры, сообщает журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в социальной сети Х.

Постоянным помощником капитана Александра Овечкина стал Том Уилсон. Дилан Строум будет ещё одним помощником только в домашних играх, а Мэтт Рой — в выездных.

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» на официальном сайте объявил состав из 23 игроков на стартовый матч нового сезона НХЛ с «Каролиной Харрикейнз». Встреча состоится 3 октября, начало – в 2:00 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 октября 2026, суббота. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Так (Дюбуа, Овечкин) – 06:33     0:2 Ха