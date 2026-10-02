Игорь Ларионов ответил, не расстроится ли, если Овечкин побьёт его уникальный рекорд в НХЛ

Главный тренер СКА, бывший нападающий «Детройт Ред Уингз» Игорь Ларионов высказался о возможности для российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить рекорд наставника санкт-петербургского клуба по голам среди игроков в возрасте 41 года и старше.

— Вы обладатель снайперского и бомбардирского рекордов в возрастной категории 41+ среди российских игроков — 11 голов и 43 очка. На ваш взгляд, способен ли Овечкин превзойти эти достижения?

— Почему нет? Верю, что он может!

— Вам не будет грустно, если Ови побьёт ваши рекорды?

— Абсолютно нет! Если Гретцки не расстроился, что Овечкин его рекорд побил, то что уж говорить про мой рекорд (смеётся). Понятно, что это требует особого подхода — чтобы быть здоровым, чтобы команда, которая играет с тобой, всё-таки тоже была успешной, потому что без побед, без тех передач, с которых Ови может забивать, конечно, трудно набрать столько очков. Тем не менее я в него верю! Александр — очень хороший парень, он заслужил всё, чего достиг в своей карьере. Поэтому желаю ему удачи и хорошего сезона! — сказал Ларионов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.