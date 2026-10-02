Игорь Ларионов ответил, стало ли сейчас возрастным хоккеистам сложнее играть в НХЛ

Главный тренер СКА, бывший нападающий «Детройт Ред Уингз» Игорь Ларионов ответил на вопрос, стало ли сейчас возрастным хоккеистам сложнее играть в НХЛ.

— На ваш взгляд, сейчас возрастным хоккеистам стало сложнее играть в НХЛ или, наоборот, полегче?

— Опытные ребята же играют сейчас в НХЛ. Грамотные генеральные менеджеры, которые работают в клубах, они используют опыт возрастных игроков. Сегодня мы часто говорим, например, о Джоне Таваресе, которому 36 лет, Райане О’Райлли, которому 35, — то есть о людях, находящихся рядом с молодыми игроками и исполняющих роль наставников, которые всегда могут что-то подсказать. Это словно играющий тренер, который находится рядом с игроком на площадке. Ты можешь дать какие-то советы в раздевалке, на тренировке, но наилучший способ донести что-то — только на льду. Именно находясь на льду вместе с опытным партнёром, молодой игрок начинает прогрессировать.

Тут можно сказать о Макдэвиде, которому всего 29, он ещё не старый, о Маккинноне тоже. Вы видели Селебрини? Этому парню всего 19 лет, но насколько ярко он играет! — сказал Ларионов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.