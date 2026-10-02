«Стать лучше в 41 нереально». Ларионов рассказал, что ему дал опыт игры в НХЛ после 40 лет

Главный тренер СКА, бывший нападающий «Детройт Ред Уингз» Игорь Ларионов рассказал об игре в НХЛ после 40 лет. Наставник армейского клуба играл в НХЛ до 43 лет.

— У вас была длинная и яркая карьера, но что вам дал именно тот опыт игры после 40 лет?

— Ты проходишь через одно-два поколения игроков, которые помоложе, и заходишь на тот небосклон НХЛ, где видишь будущих звёзд, поэтому в этом плане ты можешь только помочь игрокам в этом долгом, интересном и трудном пути. Ты больше уже не думаешь о себе, ты думаешь о том, что теперь твоя роль — это роль проводника тех идей и тех советов, которыми ты можешь поделиться, человека, который познакомит с теми сложностями, с которыми можно столкнуться, и направит на путь, на котором получится провести яркую и запоминающуюся карьеру.

Стать лучше в 41 или 43 года уже нереально (улыбается), и я это понимал. Но вполне реально быть в полном порядке для того, чтобы хотя бы не отставать на два шага от остальных ребят. Может быть, на один, да, — но всё равно по мозгам ты идёшь впереди. Именно поэтому ты подсказываешь ребятам, что такое трудовая этика, что такое правильное отношение к телу и игре, что значит вкладываться в свой организм и так далее. Это те вещи, которыми только ты можешь поделиться. Ну и, конечно, ты можешь радоваться тем успехам, которых молодые ребята, желающие и готовые получить эти знания, добиваются. Если у них получается, то я только рад, — сказал Ларионов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.