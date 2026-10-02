Игорь Ларионов объяснил, что потребуется Овечкину, чтобы играть на высоком уровне в 41 год

Главный тренер СКА, бывший нападающий «Детройт Ред Уингз» Игорь Ларионов рассказал, что потребуется российскому форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, чтобы играть на высоком уровне в 41 год.

— В начале октября Александр Овечкин начнёт новый сезон в НХЛ и сможет повторить ваше достижение. На данный момент вы единственный российский хоккеист, кто играл в НХЛ в возрасте 41 года и старше.

— Да ладно! Серьёзно? Здорово, я не знал! (Улыбается.) А играл я до 43.

— Можете рассказать, было ли тяжело играть в таком возрасте на высочайшем уровне?

— Знаете, всегда, чем ты старше, тем больше должен работать, потому что играешь против ребят, которые моложе тебя в два раза, игра становится быстрее, компактнее, насыщеннее.

У Ови здесь немножко другая роль, потому что он всё-таки снайпер, который забивает голы. Я-то играл в центре, поэтому мне нужно было и отыгрывать в обороне, и создавать в атаке. Но в любом случае играть в таком возрасте — это непросто, потому что это требует мотивации, каждодневного правильного подхода к своему организму — для того, чтобы быть в полном порядке, — сказал Ларионов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.