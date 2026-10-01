На выборах президента ИИХФ осталось четыре кандидата

Эстонец Яан Мельдер, грузин Закария Хечуашвили и испанец Франк Гонсалес сняли свои кандидатуры перед выборами президента Международной федерации хоккея (ИИХФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Ранее свои кандидатуры сняли белорус Сергей Гончаров и датчанин Хенрик Бах-Нильсен.

Таким образом, в выборах президента ИИХФ примут участие четыре кандидата. Это нынешний первый вице-президент организации чех Петр Бржиза, вице-президент ИИХФ от Азии киргиз Айваз Оморканов, член совета ИИХФ немец Франц Райндль и словенец Матьяж Раковец.

Выборы главы ИИХФ в рамках полугодового конгресса пройдут 2 октября. Кандидаты представляют свои предвыборные программы на конгрессе 1 октября.