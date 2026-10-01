15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Эпизод грубый». Андрей Светлаков — о травме форварда «Трактора» Сошникова

«Эпизод грубый». Андрей Светлаков — о травме форварда «Трактора» Сошникова
Комментарии

Нападающий «Трактора» Андрей Светлаков после матча регулярного чемпионата со «Спартаком» (4:2) высказался об эпизоде, в котором его одноклубник Никита Сошников получил травму.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2026, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 4
Трактор
Челябинск
0:1 Валенцов (Сошников, Светлаков) – 01:14 (5x5)     1:1 Мальцев – 05:35 (5x4)     2:1 Пивчулин (Филин, Мальцев) – 32:24 (5x4)     2:2 Рыкманов (Сошников, Светлаков) – 35:34 (5x5)     2:3 Рыков (Федосеев, Дронов) – 36:31 (5x5)     2:4 Григоренко (Дронов, Катчук) – 37:58 (5x4)    

«Никите Сошникову желаю здоровья. Эпизод, считаю, грубый. Пусть там они сами разбираются. Мы видели его в перерыве, у него будут обследования, но в себя он пришёл», — приводит слова Светлакова Metaratings.

В конце второго периода нападающий «Трактора» Никита Сошников в борьбе с соперником ударился головой в борт. Хоккеист гостей покинул площадку на носилках. Арбитры не стали накладывать штраф на Орлова. Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов заявил, что это был чистый силовой приём. 32-летний Сошников в текущем сезоне сыграл восемь матчей, где набрал 2 (0+2) очка.

Материалы по теме
Нападающий «Трактора» Сошников пропустит три недели из-за травмы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android