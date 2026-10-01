«Эпизод грубый». Андрей Светлаков — о травме форварда «Трактора» Сошникова

Нападающий «Трактора» Андрей Светлаков после матча регулярного чемпионата со «Спартаком» (4:2) высказался об эпизоде, в котором его одноклубник Никита Сошников получил травму.

«Никите Сошникову желаю здоровья. Эпизод, считаю, грубый. Пусть там они сами разбираются. Мы видели его в перерыве, у него будут обследования, но в себя он пришёл», — приводит слова Светлакова Metaratings.

В конце второго периода нападающий «Трактора» Никита Сошников в борьбе с соперником ударился головой в борт. Хоккеист гостей покинул площадку на носилках. Арбитры не стали накладывать штраф на Орлова. Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов заявил, что это был чистый силовой приём. 32-летний Сошников в текущем сезоне сыграл восемь матчей, где набрал 2 (0+2) очка.