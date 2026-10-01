Нападающий СКА Атанасов: икона в плане броска? Только Александр Овечкин!

Нападающий СКА Василий Атанасов ответил на вопрос, кто для него является иконой в плане бросков.

– Все эти годы вы были одним из самых бросающих игроков «Торпедо». В бросковой зоне сколько раз по воротам обычно заряжаете?

– Как правило, по полчаса там работаю. А сколько бросков, не считаю.

– Какой вид броска лучше всего получается, каким меньше всего довольны?

– Бросок с ходу первым делом нужно улучшить. А вот с кистевым… есть, конечно, над чем работать, но в целом нормально.

– Ваша икона в плане броска?

– Точно нужно отвечать на этот вопрос?

– Эл Маккинис, да?..

— Ха-ха. Ни в коем случае! Только Александр Овечкин! — цитирует Атанасова «Спорт день за днём».