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Нападающий СКА Атанасов: икона в плане броска? Только Александр Овечкин!

Нападающий СКА Атанасов: икона в плане броска? Только Александр Овечкин!
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Нападающий СКА Василий Атанасов ответил на вопрос, кто для него является иконой в плане бросков.

– Все эти годы вы были одним из самых бросающих игроков «Торпедо». В бросковой зоне сколько раз по воротам обычно заряжаете?
– Как правило, по полчаса там работаю. А сколько бросков, не считаю.

– Какой вид броска лучше всего получается, каким меньше всего довольны?
– Бросок с ходу первым делом нужно улучшить. А вот с кистевым… есть, конечно, над чем работать, но в целом нормально.

– Ваша икона в плане броска?
– Точно нужно отвечать на этот вопрос?

– Эл Маккинис, да?..
— Ха-ха. Ни в коем случае! Только Александр Овечкин! — цитирует Атанасова «Спорт день за днём».

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