Рябыкин: кадровый потенциал у «Авангарда» мощнейший, ниже он уже не опустится

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался об эпидемии травм в «Авангарде» и поделился ожиданиями от игры омского клуба в сезоне.

— Некоторые специалисты связывают эпидемию травм со слабой предсезонкой. Это так?

— Сложный вопрос. Многие травмы у Омска — механические, как, например, у Якупова. Но, с другой стороны, там, где тонко, там и рвётся. Две-три травмы могут быть случайностью, 10 – вряд ли. Значит, нужно покопаться в предсезонке, посмотреть, всё ли было сделано.

— Ваш прогноз на развитие сезона «Авангарда».

— Если тренерский штаб Буше проявит гибкость, то «Авангард» обречён прибавлять. Кадровый потенциал у команды мощнейший, ниже она уже не опустится, — приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.