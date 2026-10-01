Главный тренер московского «Динамо» назвал причину провальной реализации моментов

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев высказался о провальной реализации моментов бело-голубых.

– Кажется, что команда зажата. Согласны ли с тем, что эта самая зажатость не позволяет перевести количество бросков в качество?

– Вы понимаете, оправданий тут можно найти много. Это же не первая игра, где мы перебросали оппонента. Практически все игры идут как под копирку. Создаём больше голевых моментов, но больше одного гола мы не забиваем. Понимаете, количество – это не качество. Если посмотреть, то все броски не очень сложные для вратаря.

Да, мы много доводим шайбу до пятака, но мы его не вскрываем. Мы не успеваем. Где-то отскоки идут не в нашу сторону, но сейчас в этой лиге играют очень хорошие вратари. Без хорошей помехи, подправлений, «доеданий» – сложно. Я тут много что могу рассказывать. Мы видим эту ситуацию. Стараемся аккуратно донести информацию, пока не получается, – передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.