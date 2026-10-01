Леонид Тамбиев ответил на вопрос, нужны ли изменения в его тренерском штабе в «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев ответил на вопрос, нужны ли изменения в его тренерском штабе.

– Однажды в интервью вы сказали, что в своей прошлой команде запрещали помощникам плохо говорить об игроках, и если у игроков что-то не получается, то в этом всегда виноваты тренеры. Сейчас у вас много претензий к своему тренерскому штабу. Не считаете ли вы, что в нём назрели изменения? В частности, речь о тренере по нападающим.

– Нет, я не считаю. За атаку отвечает не только тренер по нападающим, а весь тренерский штаб, и я в том числе. Я тоже отвечаю. Понимаете, здесь надо не говорить плохо, а надо учить. Учить ребят, направлять, разбираться, ситуацию разжёвывать, чтобы достучаться. Чтобы игроки выполняли, они должны верить тренерам. Тогда это работает. Я вижу, что они верят, но бывают такие моменты, когда не идёт шайба в ворота. В большинстве у нас были шикарные шансы, однако в пустые ворота два раза подряд не попадаем. Понимаете, тут сложно комментировать. Если бы моментов не было, а они есть, но хромает реализация. Говорю банальные вещи, я понимаю, однако у меня нет претензий к тренеру по нападающим. Он работает и старается, – передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.