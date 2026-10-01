«Не в моей сфере деятельности». Тамбиев — о том, что Гусева не будет в «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев высказался о том факте, что нападающего Никиты Гусева не будет в стане бело-голубых.

– Есть ли у команды кандидаты для усиления в свете того, что Никиты Гусева не будет?

– Спортивный директор работает. Пока нет усиления. Если появится, вы первый, кто об этом узнаете. По Гусеву я не буду комментировать. Это не в моей компетенции и не в моей сфере деятельности, – передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, ранее хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего Никиты Гусева, заявил, что хоккеист договорился о подписании контракта с «Сочи».