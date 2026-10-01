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Главный тренер «Северстали» Козырев прокомментировал поражение от «Адмирала»

Главный тренер «Северстали» Козырев прокомментировал поражение от «Адмирала»
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Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о домашнем поражении от «Адмирала» (3:4 Б).

— При безобразной игре в первом и во втором периодах мы немножко встрепенулись в третьем. А затем мы подтвердили доктрину о том, что если «ты не забиваешь против трёх игроков, то, как правило, эта команда проигрывает».

— У вас внутреннее ощущение, что игру спасли или всё-таки проиграли?
— Мы сегодня проиграли.

— Прошлая игра с «Адмиралом» была с нулём. Сегодня удалось – не сразу, но всё-таки пробить. Что-то есть заколдованное в этом…
— Никакого колдовства здесь нет. Соперник играет хорошо, хорошо играет в обороне.

— Хочется узнать какой-то прогноз по Лишке. Когда он выйдет?
— Он только начал тренировки, — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали».

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