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«Не наш день сегодня был». Брылин — о поражении минского «Динамо» от ЦСКА

«Не наш день сегодня был». Брылин — о поражении минского «Динамо» от ЦСКА
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин высказался о поражении от ЦСКА (1:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2026, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Хайруллин (Замула, Барак) – 11:55 (5x4)     0:2 Хэмилтон (Карнаухов, Мамин) – 12:23 (5x5)     0:3 Хайруллин (Саморуков, Полтапов) – 32:36 (5x5)     1:3 Сотишвили (Липский, Уэлле) – 43:09 (5x4)     1:4 Дроздов (Хэмилтон, Соркин) – 55:15 (en)    

– К сожалению, не тот результат, которого мы хотели. Мы знали, какого плана будет игра, готовили ребят к этому. Конечно, могли сыграть лучше, по-другому. Две быстрые шайбы в первом периоде немножко, конечно, надломили нас. В принципе, мне кажется, игра была достаточно равная, мы свои моменты не реализовали. В конце, когда сняли вратаря, нам не удалось создать ничего, и пропустили в пустые ворота. А результат такой, какой есть.

– Был ли какой-то переломный момент в матче? Может, травма Сергея Калинина как-то надломила, психологически повлияла?
– Нет, я не думаю. Просто когда играешь против вот таких соперников и даешь им фор