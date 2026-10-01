«Не наш день сегодня был». Брылин — о поражении минского «Динамо» от ЦСКА

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин высказался о поражении от ЦСКА (1:4).

– К сожалению, не тот результат, которого мы хотели. Мы знали, какого плана будет игра, готовили ребят к этому. Конечно, могли сыграть лучше, по-другому. Две быстрые шайбы в первом периоде немножко, конечно, надломили нас. В принципе, мне кажется, игра была достаточно равная, мы свои моменты не реализовали. В конце, когда сняли вратаря, нам не удалось создать ничего, и пропустили в пустые ворота. А результат такой, какой есть.

– Был ли какой-то переломный момент в матче? Может, травма Сергея Калинина как-то надломила, психологически повлияла?

– Нет, я не думаю. Просто когда играешь против вот таких соперников и даешь им фор