Результаты матчей КХЛ на 1 октября 2026 года

Сегодня, 1 октября, продолжился регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего состоялось три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты встреч КХЛ на 1 октября 2026 года:

«Динамо» М — «Торпедо» — 1:3;

«Динамо» Мн — ЦСКА — 1:4;

«Северсталь» — «Адмирал» — 3:4 Б.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Локомотив» с 18 очками после 10 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набрав 17 очков в 11 матчах.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.