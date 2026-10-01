Результаты матчей ВХЛ на 1 октября 2026 года

Сегодня, 1 октября, прошли девять матчей OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты встреч ВХЛ на 1 октября 2026 года:

«Омские Крылья» – «Югра» — 1:0;

«Зауралье» – «Рубин» — 2:3 Б;

«Торос» – «Рязань-ВДВ» — 3:0;

«Кристалл» – ХК «Норильск» — 2:3 Б;

«Ижсталь» – АКМ — 4:3 ОТ;

«Олимпия» – ХК «Калуга» — 2:3 ОТ;

ХК «Тамбов» – «Металлург» — 3:0;

«Дизель» – «Сокол» — 2:0;

«Буран» – «Динамо-Алтай» — 4:2.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Нефтяник», набравший 16 очков в 10 встречах.

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному — в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 игр. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.