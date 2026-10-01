Сегодня, 1 октября, прошли очередные матчи регулярного чемпионата OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. Всего было сыграно шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 1 октября 2026 года:

«Авто» – «Омские Ястребы» — 1:4;

«Снежные Барсы» – «Молот» — 5:4 ОТ.

«Красная Армия» – «Динамо-Шинник» — 2:3 Б;

«Ирбис» – «Толпар» — 1:2.

«Крылья Советов» – «Алмаз» — 1:4;

«СКА-1946» – «Академия СКА» — 1:2.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Динамо-Шинник» с 16 очками после девяти игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Чайка», набравшая 12 очков после восьми матчей.

Регулярный чемпионат продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество матчей в регулярке: каждая проведёт по 54 игры: 27 на своём льду и 27 — на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют встречи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.