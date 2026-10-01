«Самое сложное — ежедневная мотивация». Игорь Никитин — о победной серии ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о победе над «Динамо» (4:1) в Минске. Эта победа стала для армейского клуба седьмой подряд.

— Хороший матч. Приятно играть здесь всегда, и ребята заслужили победу сегодня. Надо отдать должное сопернику, до конца сражались. Для нас при такой аудитории выдерживать это — это хороший процесс.

— На ваш взгляд, какой момент матча стал переломным?

— Первая смена. Первое звено сразу задало уровень, как нужно сегодня играть. Они сражались за шайбу.

— По сравнению с прошлой игрой, у вас было больше меньшинства, но пропустили лишь однажды. Два меньшинства получили за игру высоко поднятой клюшкой. Это эмоции? Как можете объяснить?

— Я думаю, люди любят хоккей, потому что объяснить невозможно, настолько иногда эмоции перехлёстывают разум. Мы понимали