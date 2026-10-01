15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Самое сложное — ежедневная мотивация». Игорь Никитин — о победной серии ЦСКА

«Самое сложное — ежедневная мотивация». Игорь Никитин — о победной серии ЦСКА
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о победе над «Динамо» (4:1) в Минске. Эта победа стала для армейского клуба седьмой подряд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2026, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Хайруллин (Замула, Барак) – 11:55 (5x4)     0:2 Хэмилтон (Карнаухов, Мамин) – 12:23 (5x5)     0:3 Хайруллин (Саморуков, Полтапов) – 32:36 (5x5)     1:3 Сотишвили (Липский, Уэлле) – 43:09 (5x4)     1:4 Дроздов (Хэмилтон, Соркин) – 55:15 (en)    

— Хороший матч. Приятно играть здесь всегда, и ребята заслужили победу сегодня. Надо отдать должное сопернику, до конца сражались. Для нас при такой аудитории выдерживать это — это хороший процесс.

— На ваш взгляд, какой момент матча стал переломным?
— Первая смена. Первое звено сразу задало уровень, как нужно сегодня играть. Они сражались за шайбу.

— По сравнению с прошлой игрой, у вас было больше меньшинства, но пропустили лишь однажды. Два меньшинства получили за игру высоко поднятой клюшкой. Это эмоции? Как можете объяснить?
— Я думаю, люди любят хоккей, потому что объяснить невозможно, настолько иногда эмоции перехлёстывают разум. Мы понимали