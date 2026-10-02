«Он просто убит тем, что не может играть». Тренер «Коламбуса» — о Проворове

Российский защитник «Коламбус Блю Джекетс» Иван Проворов получил повреждение нижней части тела и выбыл из строя на несколько недель. Хоккеист помещён в список травмированных, а его состояние клуб будет оцениваться еженедельно.

«Этот парень — настоящий воин. Он просто убит тем, что не может играть. Он обожает хоккей и является настоящим командным игроком. Это очень тяжёлая ситуация», — приводит слова главного тренера «Коламбуса» Рика Боунесса официальный сайт НХЛ.

Проворов впервые в карьере пропустит матч НХЛ из-за травмы. Защитник провёл 778 встреч в лиге, включая серию из 375 игр подряд. В 2022 году он не сыграл в трёх матчах из-за ковидного протокола. В прошлом сезоне россиянин набрал 31 очко (9 голов и 22 передачи) в 82 играх.