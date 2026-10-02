В ночь с 1 на 2 октября прошли очередные матчи регулярного сезона-2026/2027 Национальной хоккейной лиги. В игровой день было сыграно восемь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 2 октября 2026 года:

«Нью-Джерси Дэвилз» – «Филадельфия Флайерз» — 3:2 ОТ;

«Коламбус Блю Джекетс» – «Баффало Сэйбрз» — 6:3;

«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 5:1.

«Нэшвилл Предаторз» – «Миннесота Уайлд» — 1:3;

«Калгари Флэймз» – «Сиэтл Кракен» — 1:6;

«Юта Маммот» – «Чикаго Блэкхоукс» — 6:0;

«Сан-Хосе Шаркс» – «Флорида Пантерз» — 4:3 ОТ;

«Ванкувер Кэнакс» – «Эдмонтон Ойлерз» — 7:9.

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начался 29 сентября 2026 года и завершится 10 апреля 2027 года. Плей-офф НХЛ начнётся в апреле и завершится финальной серией в июне.