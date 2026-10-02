Расписание матчей КХЛ на 2 октября 2026 года

Сегодня, 2 октября, продолжится регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего состоятся шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 2 октября 2026 года (время московское):

16:30. «Авангард» – «Лада»;

17:00. «Автомобилист» – «Амур»;

17:00. «Салават Юлаев» – «Сибирь»;

19:00. «Нефтехимик» – «Барыс»;

19:00. «Ак Барс» – «Трактор»;

19:30. «Спартак» – «Металлург» Мг.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Локомотив» с 18 очками после 11 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набрав 17 очков в 11 матчах.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.