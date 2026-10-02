Расписание матчей ВХЛ на 2 октября 2026 года

Сегодня, 2 октября, пройдут пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 2 октября 2026 года (время московское):

16:30. «Челмет» – «Нефтяник»;

16:30. «Горняк-УГМК» – ЦСК ВВС;

17:00. «Магнитка» – «Барс»;

18:30. «Звезда» – «Динамо» СПб;

18:30. «Химик» – «СКА-ВМФ».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Нефтяник», набравший 16 очков в 10 матчах.

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.