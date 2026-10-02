«Авангард» — «Лада»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 2 октября, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Авангард» примет тольяттинскую «Ладу». Встреча начнётся в 16:30 мск. В прямом эфире игру покажет «Кинопоиск». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Омская команда занимает 10-е место в Восточной конференции. «Лада» расположилась на 10-й строчке в таблице Запада.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продл