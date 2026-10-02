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Авангард — Лада: во сколько начало матча КХЛ сезона-2026/2027, где смотреть прямую трансляцию, 2 октября 2026

«Авангард» — «Лада»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 2 октября, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Авангард» примет тольяттинскую «Ладу». Встреча начнётся в 16:30 мск. В прямом эфире игру покажет «Кинопоиск». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 октября 2026, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 1
Лада
Тольятти
0:1 Шакиров (Зинченко, Миллман) – 02:24 (5x5)     1:1 Ливо (Гуляев, Окулов) – 13:21 (5x4)     2:1 Долженков (Чеккони, Серебряков) – 24:05 (5x5)     3:1 Потуральски (Гуляев, Ливо) – 29:15 (5x4)     4:1 Окулов (Афанасьев, Ильенко) – 33:48 (5x5)    

Омская команда занимает 10-е место в Восточной конференции. «Лада» расположилась на 10-й строчке в таблице Запада.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продл