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Игорь Шестёркин забросил самую раннюю шайбу среди вратарей с начала сезона в истории НХЛ

Игорь Шестёркин забросил самую раннюю шайбу среди вратарей с начала сезона в истории НХЛ
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Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин во встрече с «Тампа-Бэй Лайтнинг» установил достижение в истории Национальной хоккейной лиги. Голкипер забросил самую раннюю шайбу среди вратарей с начала сезона в истории лиги. Для этого ему понадобилось две игры.

Ранее рекорд принадлежал Филипу Густавссону из «Миннесоты Уайлд», который в 2024 году забросил в четвёртой встрече регулярного чемпионата. Об этом сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась победой хозяев со счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 октября 2026, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа