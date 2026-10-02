Игорь Шестёркин забросил самую раннюю шайбу среди вратарей с начала сезона в истории НХЛ

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин во встрече с «Тампа-Бэй Лайтнинг» установил достижение в истории Национальной хоккейной лиги. Голкипер забросил самую раннюю шайбу среди вратарей с начала сезона в истории лиги. Для этого ему понадобилось две игры.

Ранее рекорд принадлежал Филипу Густавссону из «Миннесоты Уайлд», который в 2024 году забросил в четвёртой встрече регулярного чемпионата. Об этом сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась победой хозяев со счётом 5:1.